Легкомоторный самолет жестко приземлился в российском регионе

В Ленобласти легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, инцидент произошел в Ломоносовском районе.

В ведомстве рассказали, что на борту воздушного судна находились три человека. В результате вынужденной посадки никто из них не пострадал. По факту произошедшего начата проверка.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что причиной инцидента мог стать отказ левого двигателя самолета.

Ранее сообщалось, что в Омской области произошло аналогичное происшествие — там легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы на открытой местности.