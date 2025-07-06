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21:32, 5 июля 2025Силовые структуры

Легкомоторный самолет жестко приземлился в российском регионе

В Ленобласти легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, инцидент произошел в Ломоносовском районе.

В ведомстве рассказали, что на борту воздушного судна находились три человека. В результате вынужденной посадки никто из них не пострадал. По факту произошедшего начата проверка.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что причиной инцидента мог стать отказ левого двигателя самолета.

Ранее сообщалось, что в Омской области произошло аналогичное происшествие — там легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы на открытой местности.

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