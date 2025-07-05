Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

В Азовском районе Омской области легкомоторный самолет «Цессна» (Cessna) совершил жесткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram.

По ее данным, авария произошла в субботу, 5 июля, при выполнении частного полета в районе посадочной площадки «Поповка». Воздушное судно совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия оно получило повреждения.

Омская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Специалисты на месте происшествия устанавливают все обстоятельства и причины авиаинцидента.

Ранее сообщалось, что 18 человек пострадали в результате пожара в самолете в аэропорту Пальма-де-Майорки.

