Люди пострадали при пожаре в самолете на популярном европейском курорте

На Майорке при пожаре в самолете пострадали 18 человек

В аэропорту Пальма-де-Майорки при пожаре в самолете пострадали 18 человек. Об этом сообщает издание Diario de Mallorca.

По данным источника, около 02:00 мск самолет Ryanair приземлился в аэропорту и сообщил о пожаре на борту. Помощь медиков потребовалась 18 пассажирам, большинство получило травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро были госпитализированы.

Причины пожара не сообщаются.

Ранее стало известно, что во Франции на аэродроме Шатору разбился одномоторный самолет, 60-летний пилот не выжил.