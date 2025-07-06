Власти Украины не пустили Порошенко в командировку за границу

Власти Украины не пустили Порошенко в командировку в Италию и Испанию

Экс-президента Украины и действующего лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) не пустили в командировку в Испанию и Италию. О соответствующем решении украинских властей сообщила пресс-служба политического объединения в Telegram-канале.

«Власти еще раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" — в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на Конференцию по восстановлению Украины», — рассказали представители партии.

Отмечается, что приглашение посетить Рим Порошенко получил от спикера итальянского парламента.

В апреле уже происходила аналогичная ситуация — тогда Порошенко не согласовали визит в США.

