Задержание миллиардера Струкова при попытке улететь из России опровергли

В ЮГК опровергли задержание миллиардера Струкова при попытке улететь из России

Задержание зампреда Челябинского заксобрания, главы «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова на борту его личного бизнес-джета при попытке улететь из России в Турцию опровергли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЮГК.

«В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Выезжать за границу он не планировал», — сообщили в компании. Там добавили, что в отношении миллиардера не проводили никаких следственных мероприятий, он не был задержан.

Ранее издание «Коммерсантъ» написало, что Струкова задержали на борту личного бизнес-джета стоимостью 50 миллионов долларов, когда он собирался вылететь из Челябинска в Турцию. Там же судебные приставы изъяли у него загранпаспорт.