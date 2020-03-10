Рок-группа Pearl Jam отменила концерты из-за коронавируса

Американская рок-группа Pearl Jam в связи с распространением нового коронавируса отменила часть концертов, запланированных весной этого года. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Twitter.

В посте сказано, что группа с сожалением сообщает эту новость, однако первый этап тура PJ/Gigaton отменяется. О том, на какой срок будут перенесены концерты, не сообщается. Отмена коснулась четырех концертов в Канаде и более десяти — в США.

Ранее России предрекли массовую отмену концертов зарубежных звезд из-за коронавируса. В весенне-летний сезон в Москве запланированы выступления Энрике Иглесиаса, Green Day, а также Placebo, The Killers, My Chemical Romance и других исполнителей. Однако, по мнению продюсера Иосифа Пригожина, гастроли музыкантов могут сорваться — как из-за коронавируса, так и из-за скачков валюты.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4026 человек, больше 64 тысяч — излечились.

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