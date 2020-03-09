России предрекли массовую отмену концертов зарубежных звезд из-за коронавируса

Российский продюсер Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов зарубежных артистов в России из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 9 марта, он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В весенне-летний сезон в Москве запланированы выступления Энрике Иглесиаса, Green Day, а также Placebo, The Killers, My Chemical Romance и других исполнителей. Однако, по мнению Пригожина, гастроли музыкантов могут сорваться — как из-за коронавируса, так и из-за валюты.

Как отметил продюсер, сейчас все, кто «делает концерты», окажутся в абсолютном убытке, учитывая курсы доллара, рубля и евро. Дело в том, что концерты зарубежных артистов устраивают за валюту, а маржа организаторов достигает 30 процентов при хорошем раскладе. «Сейчас маржа изменилась конкретно», — отметил Пригожин.

24 февраля Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» нужен тем артистам, которые еще не добились больших успехов.

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