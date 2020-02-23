Пригожин призвал последовать примеру Украины на «Евровидении»

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал результаты украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение». По его мнению, российский участник конкурса должен последовать примеру украинского коллектива Go-A и исполнить песню на родном языке, сообщает Газета.ru.

Продюсер отметил, что украинский язык — очень красивый, и у него нет придирок с точки зрения языка. Пригожин назвал решение украинских исполнителей выступать на «Евровидение» с песнями на родном языке правильным. Также он призвал будущего участника от России исполнить песню на русском языке.

Он также предположил, что такая песня, как «Мама Люба» группы Serebro— пример композиции с какой можно было бы спокойно идти на «Евровидение», и она «разорвала бы всех».

22 февраля на Украине прошел финальный этап отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Право представлять страну получила группа Go-A. Коллектив получил максимальное количество баллов — 12. За право представлять страну на конкурсе также боролись певицы KRUTЬ (Марина Круть) и Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнители Khayat (Андрей Хайат) и David Axelrod и группа Tvorchi.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

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