Стал известен представитель Украины на «Евровидении»

Группа Go-A победила в финале национального отбора и будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Трансляцию мероприятия вел телеканал «UA: Первый».

Коллектив получил максимальное количество баллов — 12. За право представлять страну на конкурсе также боролись певицы KRUTЬ (Марина Круть) и Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнители Khayat (Андрей Хайат) и David Axelrod и группа Tvorchi.

В прошлом году Украина не участвовала в конкурсе из-за скандала вокруг украинской певицы Maruv (Анна Корсун), которая выиграла национальный отбор, но не поехала представлять страну. Разногласия возникли при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Группы Freedom Jazz и Kazka, занявшие второе и третье места, также отказались от участия.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение мероприятия после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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