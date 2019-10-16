Выступавшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ввела новые правила отбора участников музыкального конкурса «Евровидение». Они опубликованы на сайте организации.

Согласно этим нововведениям, на фестиваль больше не будут отправлять музыкантов, которые выступали на территории России после 2014 года. Участвовать в отборе не смогут и те артисты, которые посещали Крым в течение последних пяти лет.

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Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что кандидат от Украины должен быть не только талантливым и ярким исполнителем, но и обязан «разделять позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса».

В 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении». Это произошло после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka. В заявлении НОТУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом.

Позже Maruv заявила, что не подписала контракт с НОТУ, потому что его условия были «кабальными». По словам певицы, ей запретили любую импровизацию в ходе выступления, пригрозив крупными штрафами. Она также отметила, что еще одно условие контракта — запрет на общение с журналистами без согласования — «полностью нарушает свободу слова и права человека».

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