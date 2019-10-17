Организаторы «Евровидения» высказались о правилах Украины по отбору участников

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) не будут вмешиваться в отбор участников «Евровидения» на Украине. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 17 октября.

Журналисты уточнили у ЕВС, не является ли дискриминационным запрет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на участие в «Евровидении» от страны украинских артистов, выступавших в России после 2014 года. В организации подчеркнули, что не регулируют правила национального отбора стран. В ЕВС есть лишь два ограничения — участник должен быть не моложе 16 лет и не может представлять более одной страны.

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«Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс», — отметили в вещательном союзе.

В 2019 году НОТУ отказалась от участия в «Евровидении» после скандала с финалистами национального отбора. В заявлении НОТУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом.

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