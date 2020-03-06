Болливудский «Оскар» отменили из-за коронавируса

Церемонию вручения премии международной академии кино Индии, которую также называют Болливудским «Оскаром», отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 6 марта.

Мероприятие было запланировано на конец марта в штате Мадхья-Прадеш. Премию перенесли на неопределенный срок.

4 марта сообщалось, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за вспышки смертельного коронавируса. В конце февраля китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы из-за карантина.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. По состоянию на 6 марта заражены 98,3 тысячи человек. Из них 3,3 тысячи скончались, больше 55 тысяч вылечились. Случаи инфицирования зафиксированы в 93 странах мира.

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