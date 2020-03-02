Автор книги «Старик, читавший любовные романы» заразился коронавирусом

Чилийский писатель, кинорежиссер и правозащитник Луис Сепульведа заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN Chile.

На прошлой неделе автор книги «Старик, читавший любовные романы» принял участие в литературном фестивале Correntes d'Escritas, который проходил в Португалии. После мероприятия он вместе с женой провел несколько дней в городе Хихон, а затем вернулся в Испанию, где у него обнаружили симптомы пневмонии, вызванной вирусом.

Отмечается, что заразившийся писатель доставлен в больницу. Его жена, поэтесса Кармен Яньес также находится под наблюдением врачей.

Среди других известных произведений Луиса Сепульведы — «Мама-кот», «История одной очень медленной улитки, или Как важно быть собой», «История пса по имени Верный» и «Невстречи». Кроме того, в 2002 году вышел его фильм «Нигде».

19 февраля сообщалось, что китайский кинорежиссер Чан Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса. Семья 55-летнего кинематографиста находилась в городе Ухань.

В настоящее время в мире зафиксировано более 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. За пределами КНР пневмония COVID-19 выявлена у девяти тысяч человек. Всего умерли более трех тысяч пациентов, а вылечились — более 45 тысяч.

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