Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

Чилийский писатель, сценарист, режиссер и правозащитник Луис Сепульведа скончался из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает газета El Pais.

Писателю было 70 лет. Он был госпитализирован в Испании в конце февраля после того, как принял участие в литературном фестивале Correntes d'Escritas в Португалии. У Сепульведы обнаружили симптомы коронавируса.

О заражении автора коронавирусом сообщалось 2 марта.

Сепульведа наиболее известен по роману «Старик, читавший любовные романы». Он также написал такие произведения, как «Мама-кот», «История одной очень медленной улитки, или Как важно быть собой», «История пса по имени Верный» и «Невстречи». В 2002 году вышел его фильм «Нигде».