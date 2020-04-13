Звезда «Вкусняшек» заразился коронавирусом и умер

Британский комик и актер Тим Брук-Тейлор, звезда и сценарист ситкома «Вкусняшки», умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC News.

Бруку-Тейлору было 79 лет.

«Вкусняшки» выходили с 1970 по 1982 год. Брук-Тейлор создавал ситком вместе с комиками Грэмом Гарденом и Биллом Одди. Артист также снялся в сериалах «Абсолютная власть», «Булл», «Перекресток», «Одной ногой в могиле», «Врачи» и «Биение сердца» и появился в фильмах «Монти Пайтон встречаются на окраине», «Один из тринадцати» и «Как раздражать людей». Он выступил одним из сценаристов картин «Монти Пайтон в Голливуде» и «Мы знаем, где ты живешь».

9 апреля стало известно о смерти актера Аллена Гарфилда, снявшегося в фильмах «Девятые врата» и «Мажестик». Он умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.