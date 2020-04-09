Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

В Лос-Анджелесе умер американский актер Аллен Гарфилд. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Причиной смерти звезды фильмов «Девятые врата» и «Мажестик» стали осложнения, вызванные коронавирусом. Смерть артиста, которому было 80 лет, подтвердила его сестра.

За свою карьеру Гарфилд снялся в более чем 100 фильмах и телевизионных шоу. Он работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роман Полански и Фрэнсис Форд Коппола. Среди других известных картин с его участием — «Разговор», «Дик Трэйси», «Бананы», «Дьявольщина», «День рождения моего лучшего друга», «Клуб "Коттон"», «Дестини включает радио» и «Отрыв».

Во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллиона. По состоянию на утро 9 апреля, всего в мире коронавирусом заражены 1 миллион 484 тысячи 811 человек. 88 538 человек умерли, более 329,8 тысячи излечилось. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США — там насчитали 432 132 инфицированных гражданина.