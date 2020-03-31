Актер из «Звездных войн» умер из-за коронавируса

В Лондоне умер британский актер Эндрю Джек. Об этом сообщает издание Metro.

Уточняется, что артист из «Звездных войн» скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 76 лет.

«Эндрю жил на одной из старейших рабочих лодок на Темзе. Он был очень независимым, но безумно любил свою жену Габриель Роджерс. К сожалению, на прошлой неделе она застряла в карантине в Австралии. Она не могла увидеться или поговорить с ним в последние часы его жизни, и есть вероятность, что похороны не состоятся», — говорится в заявлении представителя актера Джилл МакКаллоу.

Джек не только играл в фильмах, но и работал в качестве преподавателя по речи: он сотрудничал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном, а также разработал акценты для греков и троянцев в ленте «Троя». Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием — «Кейт и Лео», «Домашний доктор», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Последние джедаи» и «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

26 марта стало известно, что из-за коронавируса скончался 69-летний актер Марк Блум. Он был известен по сериалам «Клан Сопрано» и «Хорошая жена».

