Актер из сериала «Клан Сопрано» умер из-за коронавируса

Умер американский актер Марк Блум. Об этом сообщает издание Mirror.

Уточняется, что причиной смерти артиста из сериала «Клан Сопрано» стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему было 69 лет.

Смерть актера подтвердила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons. «С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, давнему дорогому другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в заявлении организации.

Артист начал свою кинокарьеру с ленты 1983 года «Любовный недуг». Среди других известных фильмов и шоу с участием Блума — «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды», «Хорошая жена», «Я не знаю, как она делает это», «Свидание вслепую», «Моцарт в джунглях», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Фрейзер».

25 марта стало известно, что от коронавируса скончался американский драматург Терренс МакНэлли. Ему был 81 год.