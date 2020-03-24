Автор хита Soul Makossa умер из-за коронавируса

Камерунский джазмен Ману Дибанго скончался во Франции после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook во вторник, 24 марта.

Артисту было 86 лет. Отмечается, что его похороны будут закрытыми, а церемония прощания состоится «когда это будет возможно».

Ману Дибанго эмигрировал во Францию в конце 1940-х, исполнял музыку в жанрах афробит, джаз и фанк с использованием народных камерунских мотивов. Известность пришла к нему, когда он познакомил европейских слушателей с макоссой — жанром камерунской музыки, в котором ведущая роль отводится басу. Самым известным хитом джазмена стала композиция Soul Makossa, вышедшая в 1972 году. В его дискографии более 70 пластинок, записей концертов и альбомов-компиляций.