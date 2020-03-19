За нарушение правил карантина в России захотели ввести уголовную ответственность

«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина в связи с коронавирусом, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Его цитирует ТАСС в четверг, 19 марта.

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В частности, предлагается ввести серьезные штрафы за создание инфицированными «угрозы массового заражения граждан», уточнил он.

Единоросс подчеркнул, что речи о лишении свободы нет, но наказание может быть дополнено исправительными работами и запретом на занятие руководящих должностей.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину о беглецах, самовольно покинувших медицинский центр в московском поселке Коммунарка. По его словам, всех беглецов удалось вернуть силами МВД.

По состоянию на 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заражения новым коронавирусом. 19 марта в стране впервые скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией.