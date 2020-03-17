Собянин рассказал Путину о беглецах из больницы для зараженных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о беглецах, самовольно покинувших медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Он добавил, что их удалось вернуть в карантин по коронавирусу силами МВД. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас особо одаренных оттуда решили... [уклониться] от лечения», — посетовал Собянин. «Дернули», — ответил Путин.

О том, что сбежавших из карантина пациентов вернули в инфекционную больницу в Москве, стало известно ранее. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к горожанам с просьбой ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности окружающих. Ракова напомнила, что в сложившейся ситуации 14-дневное пребывание в больнице обязательно для тех, у кого есть симптомы ОРВИ и подозревается коронавирус.

Ранее стало известно, что в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93 человека, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала «завозными», остальные оказались «контактными».

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