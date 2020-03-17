Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы

Из медицинского центра в московском поселке Коммунарка сбежал пациент, у которого на амбулаторном этапе был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Известно, что мужчина покинул больницу ночью — он просто вышел из приемного отделения и перелез через забор. В настоящий момент сбежавшего разыскивают на территории Москвы и Московской области.

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Анализы пациента медицинского центра в Коммунарке направлены в новосибирский центр вирусологии «Вектор» для подтверждения диагноза.

Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу в Москве вернули сбежавших из карантина пациентов. Россияне продолжат проходить лечение.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 факта инфицирования. Большинство из этих людей находится в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

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