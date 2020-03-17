Дочь россиянки раскрыла историю «побега» из больницы с зараженными коронавирусом

Дочь россиянки, которую планировали госпитализировать в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, объяснила уход матери из медучреждения. Пользовательница Twitter с ником awkwardsock_ опубликовала серию твитов в которых раскрыла, что мать не совершала побега, как сообщали Telegram-каналы.

По словам девушки, история начинается с того, что ее родители с 20 февраля по 8 марта летали в Южную Америку с пересадкой в Италии. В аэропорту Шереметьево по возвращении их встретили врачи и только измерили температуру. Она пояснила, что 12 марта в дом семьи пришли медики, чтобы взять анализы, но только у родителей. «Врачи ответили, мол, нет, анализы берем только у тех, кто был в самолете. И на карантине только те, кто был в самолете», — написала девушка, возмутившись, что ее контакты с родными не посчитали возможным фактором распространения вируса.

15 марта семье сообщили, что по результатам анализов у матери обнаружили заражение коронавирусом. Дочь рассказала, что в дом приехали санитары, но у них с собой не было ни результатов анализов, ни каких-либо документов, объясняющих необходимость госпитализации. По словам девушки, только через пару часов врачи в устной форме смогли предоставить документ, на основании которого ее могут забрать в медцентр.

Россиянка поехала в больницу в поселке Коммунарка, но ее оставили на несколько часов в приемной, не оформляя в палату и не предоставив места, чтобы сесть и быть в изоляции от других пациентов. По словам дочери, матери также не предложили за это время ни воды, ни питания. В связи с этим женщина покинула медучреждение. Юзер awkwardsock_ подчеркнула, что врач показал матери, как выйти с территории и ей добровольно отдали паспорт, а также, что женщина ждала такси вместе с охранниками.

Дочь добавила, что матери пока так и не предоставили лист с результатами анализов, подтверждающими, что она заражена коронавирусом. «Все бумаги, которые предоставляли в формате фотографий, были без печатей, без подписей, тупо листы А4 с буковками», — заключила пользовательница соцсети.

Ранее муж россиянки с подозрением на коронавирус объяснил, что она не сбегала, а ушла из лечебного учреждения из-за страха заразиться. Первоначально утверждалось, что пациентка сбежала из медицинского центра и что на ее поиски отправились полицейские.

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