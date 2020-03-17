Виктория Боня поразмышляла о вымирании человечества из-за коронавируса

Телеведущая и участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня поразмышляла о вымирании человечества из-за распространения коронавируса. Видеозапись с рассказом Бони опубликовал Telegram-канал Super.

Телеведущая считает, что коронавирус нужен Земле. «Потому что просто планету сожрали, планету загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо то, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет на половину даже, — для меня это, если честно, не так страшно», — сказала Боня.

По ее мнению, важно, чтобы планета выжила, была красивой и «давала плоды». При этом Боня извинилась за сказанные слова и отметила, что сказала без лукавства.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 181 тысячу. Более 7,1 тысячи зараженных скончались, еще 78 тысяч — выздоровели.

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