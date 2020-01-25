Виктория Боня улетела в Перу и исчезла

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня исчезла из Instagram после того, как улетела в Перу. При поиске ее аккаунта социальная сеть выдает сообщение об ошибке.

Перед поездкой Боня рассказала подписчикам, что собирается отправиться в джунгли, где обитают племена каннибалов. «Ребята, помогите мне правильно подготовиться к поездке в Перу!» — подписала телеведущая свой снимок. Вскоре ее страница стала недоступна.

Обеспокоенные поклонники забили тревогу и перешли в ее рабочий аккаунт. Там юзеры начали спрашивать, что произошло с основным аккаунтом Бони. Администраторы заверили, что скоро все восстановится.

В 2018 году Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. На черно-белом снимке телезвезда позирует топлес, прикрывая грудь руками.

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