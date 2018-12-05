Выругавшуюся у Малахова Викторию Боню разгромили в соцсетях

Бывшую участницу «Дома 2» Викторию Боню жестко осудили в соцсетях за защиту арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она вступилась за спортсменов в программе «Прямой эфир» на «России 1» у Андрея Малахова и написала пост в Instagram, в комментариях под которым пользователи разгромили ее мнение.

«Я была лучшего мнения о тебе! В один день жестоко избить двух людей!!! Двух месяцев более чем достаточно? Ты в своем уме? А если бы они твою мать или дочь избили или трахнули по пьяни? Ты бы так же говорила?» — возмутилась один из юзеров. «Не ожидала от вас такого неадекватного поведения. У вас двойные стандарты. То есть вы поддерживаете насилие!??? А что они ответить не могли словами!???» — поддержала другая. «Ваши слова в поддержку этих обдолбанных дебилов шокировали меня, больше слов не буду говорить, просто отпишусь от вас», — написала третья. «Желаю вам встретить как-нибудь вечерком таких же "футболистов" и чтобы они вас от души попинали, а потом вы свое мнение выскажите», — заявил четвертый.

Некоторые осудили Боню за мат в прямом эфире. «Это было некрасиво. Вы не с дружбанами общались, а на федеральном канале. К тому же необъективно», — отметили в комментариях.

5 декабря бывшая участница «Дома 2» попыталась защитить Кокорина и Мамаева, аргументировав свою позицию тем, что спортсмены просто ответили на оскорбления. При этом Боня выругалась матом: «Сидят в ресторане девчонки с ребятами, неважно, стриптизерши они или нет, какая разница. Но их называют *** (лохами)». Малахов одернул ее и позже извинился перед телезрителями.

Кокорин и Мамаев находятся под следствием с начала октября. Их обвиняют в том, что они учинили две драки в Москве: сперва избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем, будучи в кофейне, напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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