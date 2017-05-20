Викторию Боню причислили к нелепо одетым звездам в Каннах

Британская газета Daily Mail назвал российскую модель и телеведущую Викторию Боню одной из самых безвкусно одетых знаменитостей, которые пришли на премьеру фильма «Окча» на Каннском кинофестивале.

Кроме нее таблоид также упомянул шведскую модель и актрису Викторию Сильвстедт, британскую манекенщицу Викторию Херви и индийскую модель Айшварию Рай.

Россиянка появилась на красной ковровой дорожке в нежно голубом длинном платье с накидкой из перьев марабу. «Боня, которая ранее позировала для Playboy, сочилась очарованием в голубом пальто, которое заглушало остальную часть ее сексуального наряда с прозрачной вставкой, стремящейся вниз в глубокое декольте», — отмечает автор статьи.

Айшвария Рай выбрала похожий цвет, но другой фасон — с очень объемной юбкой и трехмерной вышивкой. В итоге она «утонула в материале», указывает журналист.

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В тоже время Сильвстедт и Херви выбрали другие, но не менее смелые сочетания. Например, Сильвстедт предстала в фиолетовой атласной юбке и топе с цветочным узором. Юбка, считает автор публикации, была слишком объемной и поглотила ошеломляющую фигуру модели.

Виктория Сильвстедт Фото: Alastair Grant / AP 1 /3

«Хотя ни одна из красавиц, казалось бы, не имеет никакого отношения к фильмам в Каннах, они появились, чтобы добавить мероприятию гламура — и это они сделали», — пишет Daily Mail.

70-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая во Франции. В его рамках южнокорейский режиссер Пон Джун-хо представил зрителям свой фильм «Окча». Картина рассказывает о дружбе девочки Ми-джи (играет Ан Со-хен) с крупным свиноподобным зверем Окчей. Животное крадут представители международного конгломерата «Мирандо Корпорейшн», а Ми-джа отправляется на поиски своего друга. В картине также снялись Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол.