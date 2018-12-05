Обсуждение Кокорина и Мамаева у Малахова закончилось матерщиной в прямом эфире

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня поматерилась в программе «Прямой эфир» на «России 1». На нецензурное слово, произнесенное гостьей, не успели наложить звук, поэтому оно прозвучало в эфире без купюр.

Гости обсуждали продление ареста находящимся под следствием футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

«Сидят в ресторане девчонки с ребятами, неважно, стриптизерши они или нет, какая разница. Но их называют *** (лохами)», — возмущалась Боня, подскочив с места, адресуя свои реплики спортсменам.

«Мы на федеральном канале, Вика, ты с ума сошла!» — воскликнул Малахов. Женщина извинилась, после чего эфир продолжился.

В конце ноября российские знаменитости потребовали закрыть шоу Малахова и другие программы, обсуждающие детали личной жизни звезд.

Незадолго до этого депутаты Госдумы обратились к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой «фильтровать грязь», которая выходит в эфир госканала. Обратиться с посланием депутатов побудил выпуск «Прямого эфира» Малахова с участием шоумена Гогена Солнцева и его 63-летней супруги Екатерины Терешкович. Во время шоу Терешкович напала на свою дочь и избила ее. Девушке понадобилась помощь медиков.

Кокорин и Мамаев находятся под следствием с начала октября. Их обвиняют в том, что они учинили две драки в Москве: сперва избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем, будучи в кофейне, напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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