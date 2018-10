Виктория Боня снялась топлес ради бизнеса

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. Рекламную фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в среду, 17 октября.

На черно-белом снимке 38-летняя Боня позирует топлес, прикрывая грудь руками. На ней — джинсы с завышенной талией и крупной надписью dangerous («опасный») на уровни молнии.

«How much do you like my new denim collection by #victoriabonya? ("Как вам новая джинсовая коллекция Виктории Бони?") Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans. Больше пяти лет я мечтала создать свою линию джинсов! И это все для вас, мои любимые!» — обрадовала Боня подписчиков в описании к публикации.

Джинсы Victoria Bonya Jeans продаются по цене 4900 рублей.

Материалы по теме Трехгрудка Изощрения и извращения Миланской недели моды

В мае 2017 года британская газета Daily Mail назвала российскую модель и телеведущую Викторию Боню одной из самых безвкусно одетых знаменитостей, которые пришли на премьеру фильма «Окча» на Каннском кинофестивале. Россиянка появилась на красной ковровой дорожке в нежно-голубом длинном платье с накидкой из перьев марабу.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!