«Гавр» с Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

«Гавр» с Далером Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

«Гавр» на выезде сыграл вничью с парижским ПСЖ в матче 31-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 апреля, и завершилась со счетом 3:3. В составе гостей голами отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре. У хозяев отличились Брэдли Баркола, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш.

У «Гавра» на 82-й минуте на поле вышел полузащитник сборной России Далер Кузяев. На тот момент его команда вела со счетом 3:2, а на 95-й минуте упустила победу после гола Рамуша.

«Гавр» мог нанести ПСЖ первое поражение в лиге 1 за 7 месяцев. В последний раз парижане проигрывали в сентябре прошлого года «Ницце» (2:3). Парижане набрали 70 очков и продолжают лидировать в чемпионате Франции. В активе «Гавра» 29 очков, команда располагается на 15-й позиции.