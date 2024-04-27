Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Лечче
1:1
Завершен
Монца
Италия - Серия А|34-й тур
Бавария
2:1
Завершен
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
Манчестер Юнайтед
1:1
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Эвертон
1:0
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|35-й тур
00:02, 28 апреля 2024Спорт

«Гавр» с Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

«Гавр» с Далером Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

Фото: Panoramic / Global Look Press

«Гавр» на выезде сыграл вничью с парижским ПСЖ в матче 31-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 апреля, и завершилась со счетом 3:3. В составе гостей голами отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре. У хозяев отличились Брэдли Баркола, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш.

У «Гавра» на 82-й минуте на поле вышел полузащитник сборной России Далер Кузяев. На тот момент его команда вела со счетом 3:2, а на 95-й минуте упустила победу после гола Рамуша.

«Гавр» мог нанести ПСЖ первое поражение в лиге 1 за 7 месяцев. В последний раз парижане проигрывали в сентябре прошлого года «Ницце» (2:3). Парижане набрали 70 очков и продолжают лидировать в чемпионате Франции. В активе «Гавра» 29 очков, команда располагается на 15-й позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан рекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию. Что происходит на границе?

      Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

      Семье умершего на Кубе канадца по ошибке направили гроб с телом россиянина

      «Гавр» с Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

      Российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области

      В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

      Американский экс-подполковник заявил о бесполезности новой помощи США Киеву

      Макрон раскрыл возможные последствия капитуляции Украины

      Экс-разведчик рассказал об отношении французской армии к России

      Ученый заявил о разгадке тайны смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше