Пропавшая Виктория Боня нашлась

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее «исчезновением» в Перу, нашлась. Фотографию Бони опубликовал в Instagram-сторис шаман Омар Ахмадзай (Omar Ahmadzai).

На снимке улыбающаяся Виктория Боня позирует в джунглях вместе с самим шаманом, а также двумя другими женщинами. Подпись к фотографии гласит: «В целости и сохранности» (safe and sound).

Ранее сообщалось, что страница Виктории Бони в Instagram была удалена, после того как телеведущая улетела в Перу. Ее подписчики переживали, что Боня собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов.

Позже фанаты начали задавать вопросы об исчезновении Бони на ее рабочей странице в Instagram. Администраторы аккаунта заверили поклонников, что с телеведущей все в порядке и что в ближайшее время аккаунт будет восстановлен.

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