Павел Воля обратился к поклонникам в связи с коронавирусом

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля поблагодарил подписчиков в Instagram за поздравления с днем рождения и прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. Он подчеркнул, что в связи с пандемией необходимо беречь себя и своих близких.

«Мойте руки, не лапайте незнакомых людей, ешьте только то, в чем вы точно уверены», — обратился комик к поклонникам. По его словам, в текущей ситуации не надо паниковать, но нужно быть осторожным, а также не кашлять друг на друга.

Воля пожелал подписчикам поздравить его снова через год. «Проще говоря, будьте живы, здоровы и невредимы», — пояснил комик. Он подчеркнул, что в ближайшее время обниматься с людьми стоит только виртуально.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе. Она рассказала подписчикам, как защититься от инфекции, как помочь пожилым родственникам, а также о том, является ли коронавирус угрозой человечеству.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 169 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 6,5 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По последним данным, в России зафиксированы 93 случая заражения.

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