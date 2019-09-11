Павел Воля обнаружил двойника Бузовой на старом советском фото

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля опубликовал в Instagram-аккаунте снимок фотографа Игоря Стомахина, на котором изображен портрет девушки, похожей на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

«Москва 80-х на фото Игоря Стомахина. Вы тоже видите портрет Бузовой на окне? Вселенная нас предупреждала», — подписал он фотографию. В комментариях пользователи согласились с Волей, подтвердив сходство девушки с артисткой. Некоторые посчитали, что юморист использовал фотошоп.

Опубликованная Волей фотография действительно была снята Стомахиным и доступна на его сайте. Снимок сделан на Старом Арбате в конце 1980-х годов. Сама Бузова публикацию пока не прокомментировала.

Стомахин — независимый фотограф. В 1990-х и начале 2000-х годов он объездил почти весь мир, сотрудничал с журналами travel-тематики. В настоящее время в основном работает в России.

Ранее в сентябре Бузова устроила скандал на съемках телешоу «Бородина против Бузовой» канала ТНТ. Ее возмутила задержка в ходе съемок.

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