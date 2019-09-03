Пользователи сети пристыдили Бузову из-за бывшего мужа

Пользователи Instagram принялись насмехаться над Ольгой Бузовой после того, как ее бывший муж Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко похвастались скорым прибавлением в семействе. Свои комментарии юзеры оставляли под последним постом артистки.

Бузова опубликовала свою фотографию, которую подписала «Не дай никому испортить твое доброе сердце». Вскоре поклонники заполонили комментарии под ее публикацией насмешками и ехидными высказываниями.

«Новость! Для Бузовой! У Тарасова скоро появится второй малыш! Настя беременная вторым малышом! А ты, дурында, прыгай дальше безбашенной», — писали они. Многие замечали, что Костенко беременна уже вторым ребенком, несмотря на то, что намного моложе Бузовой. «Ага, вот она ты, твой плохой муж семью создал, деток рожает, а ты как была так и осталась без мозгов, привыкай», — ерничали комментаторы.

Некоторые предположили, что у Бузовой надолго испортилось настроение после подобных новостей. «Ну что? Сегодня уходишь в запой после новости Тарасовых?» — уточняли юзеры. Ряд пользователей обрадовались тому, что несколько лет назад певица рассталась с мужем.

Однако часть подписчиков вступились за певицу. Они отвечали, что певица богата и успешна, и ей нет никакого дела до новой жизни бывшего супруга. Сама Бузова на комментарии никак не отреагировала.