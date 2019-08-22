Бузову обокрала обезьяна

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в Instagram, что ее обокрала обезьяна.

Инцидент произошел возле храма Улувату на Бали. Артистка рассказала, что обезьяна запрыгнула ей на голову, сняла очки и сгрызла. Часть произошедшего попала на видео, которое Бузова опубликовала в сториз. Она предупредила туристов, что перед посещением Улувату лучше снимать аксессуары.

По словам певицы, очки были от дизайнера Jimmy Choo. На сайте бренда похожая модель стоит 375 евро (около 27 тысяч рублей).

На Бали Бузова готовится к запуску телепроекта «План Б», в котором будет искать свою вторую половинку вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Предыдущее шоу «Замуж за Бузову», в котором певица искала себе жениха, закончилось неудачей: артистка рассталась с победителем проекта и рассказала, что он ее обманывал, изменял ей и употреблял наркотики.

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