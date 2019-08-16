На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».

«Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram», — сказал он. Бородин выразил мнение, что это «будет большим уроком» для певицы.

По мнению общественника, исполнительница своей фразой задела «тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали» и «историю нашего государства, историю нашей страны». «Говорить, что она "блокадница" и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо», — заключил Бородин. Он уверен, что человек родом из Санкт-Петербурга не может в здравом уме говорить подобные вещи.

13 августа Ольга Бузова подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Она уточнила, что смеялась в этом ролике лишь над собой, и пожелала каждому негативному комментатору так же тщательно заботиться о своих близких, как это делает она. Мать вступилась за артистку, отметив, что бабушка Бузовой — блокадница, поэтому Ольга в курсе этого периода в истории города.

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