Бузова разгневала ленинградских блокадников

Пережившие блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны раскритиковали телеведущую и певицу Ольгу Бузову за шуточное сравнение себя с блокадницей.

Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева заявила РИА Новости, что у Бузовой нет принципов и нет понятий. «Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества», — считает Зимнева. Она добавила, что среди ровесников певицы есть много тех, «кто переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников».

Глава правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова в интервью радиостанции «Говорит Москва» посоветовала артистке пообщаться с пережившими войну людьми. По ее мнению, певица не имеет права на такие сравнения. «Она не понимает многого просто. Она житель Санкт-Петербурга, а показывает общий уровень культуры ниже плинтуса», — добавила Тихомирова.

Она подчеркнула, что «есть какие-то святые вещи, которых не нужно касаться» и что Бузова «не имеет права называть себя этим именем». «Если бы она еще была тощая как блокадник, со впалыми щеками, с изможденным лицом — еще понятно, можно было бы», — заключила она.

Член общественной организации «Дети блокадного Ленинграда» Алексей Федоров посчитал шутку Бузовой безнравственной. «Бузова, не зная прошлого, к сожалению, разрушает будущее. Я рад, что она живет достаточно обеспеченно, она использовала ту негативную энергию для создания своего благополучия, но это безнравственно», — заметил он в беседе с РЕН ТВ.

Ранее Бузова подверглась критике в Instagram за видео, на котором она вылизывает тарелку после еды, после чего называет себя блокадницей. Мать артистки Ирина позднее вступилась за дочь, объяснив, что та не имела не хотела кого-либо оскорбить и что в их семье не понаслышке знают об ужасах блокады, поскольку их родственники пережили блокаду.

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