Соловьев посоветовал Бузовой продолжать лизать тарелки и не касаться сакрального

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал изданию Daily Storm шуточные слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой про блокадницу. Он посоветовал исполнительнице не говорить подобного, а продолжать облизывать тарелку.

«Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать», — отметил ведущий. Соловьев выразил уверенность, что Бузова не хотела сказать ничего оскорбительного.

Он добавил, что существуют сакральные понятия, которые лучше не трогать даже в шуточной форме. «У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая», — полагает телеведущий.

Ведущий госхолдинга заключил, что хуже всего в этой ситуации то, что для кого-то Бузова является образцом для подражания.

Днем 13 августа Бузова подверглась критике в Instagram за видео, на котором она вылизывает тарелку после еды и называет себя блокадницей. Мать артистки Ирина выступила в поддержку дочери. По ее словам, исполнительница не хотела кого-либо оскорбить, а в их семье не понаслышке знают о блокаде, поскольку бабушка певицы была блокадницей.

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