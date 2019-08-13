Мать сравнившей себя с блокадницей Бузовой объяснилась за шутку дочери

Мать российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина заявила «Пятому каналу», что ее дочь, в шутку сравнившая себя с жителями Ленинграда в годы блокады, не хотела кого-либо оскорбить.

По словам Ирины Бузовой, видео — не более чем шутка знаменитости. Мать певицы также отметила, что бабушка Бузовой — блокадница, поэтому Ольга в курсе этого периода в истории города.

«Ее бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах», — рассказала мать артистки.

Она подчеркнула, что в их семье никогда не оставляли на тарелках ни крошки хлеба. Мать звезды добавила, что даже во времена блокады люди не переставали шутить друг над другом.

«Она никого не оскорбляла, если уж на то пошло. Она действительно потомок человека, пережившего блокаду. Поэтому она не выбрасывает еду и облизывает тарелки», — заключила Ирина Бузова.

Ранее во вторник Бузова подверглась критике в соцсетях после того, как сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. В Instagram-аккаунте она опубликовала видео, в котором дочиста вылизывает тарелку и в шутку называет себя блокадницей.

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