Бузова раскритиковала фотографии стариков в соцсетях

Певица Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в сети «состаренные» селфи, искусственно созданные через приложение FaceApp. Свой монолог на эту тему она опубликовала в историях в Instagram.

По словам Бузовой, она очень долго молчала, но обилие подобных снимков заставило ее высказаться. «Вообще не понимаю этого идиотского дурацкого челленджа, все выставляют себя старыми», — возмутилась певица.

Бузова заметила, что рано или поздно все постареют, и торопить молодость не следует. «Мы все там будем», — заявила она, заметив, что визуализировать старение не стоит.

В финале своей тирады Бузова призвала всех подписчиков беречь смолоду «не только честь», но и молодость, и здоровье, что позволит им дольше оставаться молодыми.

Ранее американский сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer) потребовал, чтобы ФБР и Федеральная торговая комиссия США проверили мобильное приложение FaceApp. Он заметил, что программа принадлежит россиянам и это может навредить безопасности американцев.

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