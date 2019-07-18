В состаривающем российском приложении нашли угрозу для американцев

Американский сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer) заявил, что программа FaceApp, которая редактирует фотографии пользователей сети, может угрожать безопасности американцев. Запрос о проверке приложения, который он направил в ФБР, опубликован в Twitter.

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«ФБР и Федеральная торговая комиссия должны рассмотреть риски национальной безопасности и конфиденциальности, потому что миллионы американцев использовали его», — заметил Шумер.

Лидера демократов смутило то, что пользователи обязаны предоставлять приложению полный доступ к их личным фотографиям и данным. По его словам, так конфиденциальная информация о миллионах американцев попадет в руки россиян, владеющих программой.

В финале своего запроса Шумер подчеркнул, что сейчас как никогда важно защищать персональные и биометрические данные пользователей, «в том числе от иностранных враждебных государств».

Сотрудники компании FaceApp утверждают, что хранят все загруженные данные в облаке, своевременно удаляют их и не передают другим лицам.

Популярная программа FaceApp используется пользователями для редактуры своих селфи. Благодаря ей внешность можно «омолодить» или «состарить», также доступны функции изменения разреза глаз или цвета кожи.

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