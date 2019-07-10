Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть

На сайте, собирающем утечки данных, опубликована база с логинами и паролями более 450 тысяч пользователей интернет-магазина Ozon. Об этом в среду, 10 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Базу выложили недавно, издание проверило около сотни случайных e-mail и подтвердило их актуальность, однако пароли для входа не подходили.

Эксперт одной из компаний в сфере кибербезопасности рассказал, что найденная база собрана из двух других, оригиналы которых он обнаружил на хакерском форуме в ноябре 2018 года. Таким образом, утечка могла произойти еще полгода назад, и компания должна была принять необходимые меры по обеспечению безопасности.

В пресс-службе Ozon сообщили, что мониторят подозрительные активности в интернете и видели базу с данными пользователей. «В нем, насколько нам удалось разобраться, есть данные пользователей разных сервисов и в том числе достаточно старые данные некоторых пользователей Ozon», — добавил представитель компании.

В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.

В мае стало известно, что Google хранила пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении 14 лет.

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