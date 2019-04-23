Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации.

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Самым часто используемым ненадежным паролем стал «123456», его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети. Следом с большим отрывом идут «123456789», «qwerty», «password» и «1111111».

Также в качестве паролей британцы часто используют имена (в частности, было обнаружено 432 тысячи паролей «ashley»), названия футбольных клубов, музыкальные группы, а также имена персонажей из комиксов и аниме.

Исследователи называют пароль «123456» наихудшим уже пятый год подряд. Несмотря на предупреждения экспертов, он остается очень популярным и распространенным. В 2017 году сообщалось, что эту комбинацию постоянно используют 17 процентов всех интернет-пользователей.

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