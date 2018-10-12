Канье Уэста высмеяли за самый простой пароль на iPhone

В сети посмеялись над паролем рэпера Канье Уэста, который тот использует для защиты iPhone. На элементарную комбинацию цифр обратил внимание пользователь Twitter под ником @misterjamo.

Уэст разблокировал смартфон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одна из камер запечатлела, как рэпер вводил пароль. В кадре видно, что мужчина шесть раз подряд нажал цифру «0», после чего телефон разблокировался.

Пользователи сети отметили, что шесть нулей — это самый простой пароль, который рэпер только мог придумать. Поэтому они поиздевались на исполнителем в комментариях к посту.

«Честно говоря, установить в качестве пароля значение своего IQ — гениальный способ запомнить его», — написал один из юмористов.

«Какой же он иди000000т», — пошутил другой юзер.

«Он может изменить свой пароль, просто поменяв все цифры местами. Одурачил всех вас», — прокомментировал третий.

Ранее стало известно, что Уэст пришел в магазин Apple, залез на стол и произнес речь о президенте Трампе. Затем он слез и заявил, что отправляется в Африку.

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