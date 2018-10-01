Американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа

В американском шоу Saturday Night Live, который транслируется телекомпанией NBC, вырезали монолог рэпера Канье Уэста, где он заявил о поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

«Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами: "Как тебе может нравиться Трамп?" Он расист, заявляли они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из Америки», — говорит рэпер в вырезанном фрагменте, который позднее был опубликован в Twitter продюсера Майка Дина.

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Рэпер высказал политическую позицию, надев кепку с надписью MAGA (имеется в виду предвыборный слоган Трампа — Make America Great Again — прим. «Ленты.ру»). На видеозаписи зафиксировано, что после его речи в зале стали слышны неодобрительные выкрики.

Американский лидер поддержал хип-хоп-исполнителя, который неоднократно выступал в его поддержку, раскритиковав шоу в Twitter. Он отметил, что давно не смотрит программу, поскольку она перестала быть смешной и талантливо созданной. По его мнению, Saturday Night Live стало политической рекламой для демократов.

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10 августа на шоу Jimmy Kimmel Live рэп-исполнитель признался, что действительно поддерживает президента США. В эфире он не смог ответить на вопрос, что именно сделал Трамп для афроамериканцев, а также заявил, что «дело не в политике».

В апреле Уэст написал в Twitter о своей любви к политику: «Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба — драконья энергия».

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