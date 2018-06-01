Культура
 
Последние новости
В работе Visa произошел глобальный сбой
Опровергнута популярная гипотеза о Вселенной
Тело водителя экскаватора привезли на похороны в ковше
Учитель поделился снимками школьников с педофилами и попался
Юнкер в четыре раза преувеличил площадь России
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
Гроза заперла хоккеистов «Вашингтона» в самолете
Раскрыто вероятное имя пропавшего в Афганистане 30 лет назад советского летчика
Новости партнеров

Канье Уэст зачитал о Трампе, наркотиках и болезни в новом альбоме

Перейти в «Мою Ленту»
Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст представил свой новый альбом Ye, устроив публичное прослушивание пластинки на ранчо в Вайоминге, куда были приглашены десятки звезд музыки и кино. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает The Guardian.

Прямая трансляция мероприятия велась через приложение WAV Media, а через несколько часов после его окончания восьмой студийный альбом Уэста появился в стриминговых сервисах. Среди присутствовавших на презентации были актеры Крис Рок и Джона Хилл, рэперы Пуша Ти, Лил Яти, Фабулос, Кид Кади, Ту Чейнз, Тай Долла Сайн, а также поддерживающая Трампа телеведущая Кэндис Оуэнс.

Уэст, который за последний месяц успел выступить в поддержку Дональда Трампа, назвать рабство осознанным выбором чернокожих и признаться в зависимости от опиоидов, в текстах песен с нового альбома продолжил развивать эти и другие провокационные темы.

Так, на треке Wouldn't Leave он заметил, что вызвавшие скандал слова о рабстве — еще не самое провокационное, что можно было от него ждать: «Представьте, что бы получилось, будь у меня безумный день» (I said, ‘Slavery a choice’, they say, ‘How, Ye?’ Just imagine if they caught me on a wild day).

В песне Yikes Уэст выразил слова поддержки музыкальному магнату Расселу Симмонсу, который обвиняется в многочисленных случаях сексуального насилия, а также понадеялся, что движение в поддержку пострадавших от подобных действий женщин #MeToo обойдет его стороной (Russell Simmons wanna pray for me too / I’ma pray for him ’cause he got #MeToo’d / Thinkin’ what if that happened to me too).

В той же композиции Уэст признается в употреблении психоделиков 2C-B и DMT, а также называет свое биполярное расстройство сверхспособностью. Слова «Ненавижу свою биполярку, это круто» (I hate being Bi-Polar it’s awesome) при этом помещены на обложку альбома Ye.

В других треках рэпер также упоминает роман Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс, сложные отношения с родственниками своей жены Ким Кардашьян и рассказывает о суицидальных мыслях. Всего на Ye вошло семь композиций.

Альбомы Канье Уэста в общей сложности были проданы тиражом более 21 миллиона экземпляров по всему миру. Рэпер 21 раз становился обладателем премии «Грэмми».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kanye West cites Trump, #MeToo and his bipolar disorder on new album ye
Канье Уэст откачал лишний жир и пристрастился к наркотикам
Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих
Ким Кардашьян разделась из-за патриотизма мужа
Другие материалы рубрики
Культура00:35Сегодня

Из России с морковью

Кино недели: от «Красного воробья» до «Историй призраков»
20:21Сегодня

В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»

13:07Сегодня

Путин поздравил «Смешариков» с днем рождения

14:45Сегодня

На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин

Культура00:0131 мая
Дубинин Юрий. «Бахус»

Беспорядочные связи и дефицитный сервелат

10 главных книг лета
09:5231 мая

Автор «Бойцовского клуба» нашел виновника своего обнищания

09:48Сегодня

Елена Темникова рассказала об эксплуатации сексуальности в группе Serebro

13:45Сегодня

Темникова раскрыла причину ухода из Serebro

Культура00:04Сегодня
Оззи Осборн

«Я выжил, и это настоящее чудо»

Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
22:1930 мая

Рэпер Face попал в полицию за избиение 18-летнего блогера

16:2631 мая

«Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки высмеяли в СМИ

11:47Сегодня

Никита Михалков объяснил происхождение своих богатств

Россия
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
В Facebook нашли способ помочь всем российским детям
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Более тысячи россиянок подверглись обрезанию на Северном Кавказе
Обманутые дольщики на коленях попросили Путина помочь
Появилось видео взрыва на детском шоу в Иркутске
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
США поторопят Германию с размещением своих ракет
Северная Корея потребовала от США «следить за своим языком»
В США подсчитали затраты на расследование «российского вмешательства»
Китайским школьницам рассказали о способах домогаться мужчин
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
Киевляне перекрыли проспект из-за сбитого полицейскими ребенка-велосипедиста
Киев объяснил необходимость «смерти» Бабченко
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев уволил консула-«арийца»
Все материалы
Экономика
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Игра на вылет
Создателя пирамид A.G.A.M., ForexTrend, Panteon Finance собираются экстрадировать в Казахстан
Украина останется без водки
В работе Visa произошел глобальный сбой
КБ Стрелка преобразит Ташкент
Германия отбила новую попытку заблокировать «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
Кавказский полдень
Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Грузинского вора в законе избили и лишили титула в Стамбуле за длинный язык
Бывший министр Улюкаев заплатил государству штраф за взятку
Глава московского СК Дрыманов подтвердил свой уход на пенсию
Все материалы
Наука и техника
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях
«Уралвагонзавод» показал стрельбы «Рыси»
«Центр Хруничева» усохнет
Полет МиГ-31 в стратосфере попал на видео
Все материалы
Спорт
Погнали лысого
На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
18-летний капитан футбольной команды умер во сне
Гроза заперла хоккеистов «Вашингтона» в самолете
«Реалу» потребуются десятки миллионов евро на замену Зидану
Российскую олимпийскую чемпионку отказались пускать на Украину
Зидан променяет «Реал» на многомиллионную зарплату
Плакаты к чемпионату мира по футболу возмутили украинцев
Все материалы
Культура
Из России с морковью
Кино недели: от «Красного воробья» до «Историй призраков»
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
Канье Уэст зачитал о Трампе, наркотиках и болезни в новом альбоме
На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
Елена Темникова рассказала об эксплуатации сексуальности в группе Serebro
Все материалы
Интернет и СМИ
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Бабченко жив. Что происходит?
Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы
Найден способ «убить» любой компьютер силой звука
Три шутки о заднице Ким Кардашьян разозлили пользователей сети
Задержанный на Украине российский журналист попросил защиты у Путина
Восьмилетний мальчик спас незнакомую бабушку и прославился
Все материалы
Ценности
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Белла Хадид рассказала правду о своем лице
Все материалы
Путешествия
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Сохраняя традиции, опережая будущее
Шотландский дом The Macallan открыл суперсовременную дистиллерию
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за невыносимо вонючего пассажира
Привычные туалеты исчезнут из российских поездов
Туристов приучат к туалету
Все материалы
Из жизни
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Любитель пластической хирургии лишился паспорта из-за неузнаваемой внешности
Британских школьников заставили питаться халяльной едой
Сын ювелира организовал убийство отца ради многомиллионной страховки
Хирург тайно вырезал британке орган и довел ее до самоубийства
Все материалы
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы