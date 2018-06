Канье Уэст зачитал о Трампе, наркотиках и болезни в новом альбоме

Рэпер Канье Уэст представил свой новый альбом Ye, устроив публичное прослушивание пластинки на ранчо в Вайоминге, куда были приглашены десятки звезд музыки и кино. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает The Guardian.

Прямая трансляция мероприятия велась через приложение WAV Media, а через несколько часов после его окончания восьмой студийный альбом Уэста появился в стриминговых сервисах. Среди присутствовавших на презентации были актеры Крис Рок и Джона Хилл, рэперы Пуша Ти, Лил Яти, Фабулос, Кид Кади, Ту Чейнз, Тай Долла Сайн, а также поддерживающая Трампа телеведущая Кэндис Оуэнс.

Уэст, который за последний месяц успел выступить в поддержку Дональда Трампа, назвать рабство осознанным выбором чернокожих и признаться в зависимости от опиоидов, в текстах песен с нового альбома продолжил развивать эти и другие провокационные темы.

Так, на треке Wouldn't Leave он заметил, что вызвавшие скандал слова о рабстве — еще не самое провокационное, что можно было от него ждать: «Представьте, что бы получилось, будь у меня безумный день» (I said, ‘Slavery a choice’, they say, ‘How, Ye?’ Just imagine if they caught me on a wild day).

В песне Yikes Уэст выразил слова поддержки музыкальному магнату Расселу Симмонсу, который обвиняется в многочисленных случаях сексуального насилия, а также понадеялся, что движение в поддержку пострадавших от подобных действий женщин #MeToo обойдет его стороной (Russell Simmons wanna pray for me too / I’ma pray for him ’cause he got #MeToo’d / Thinkin’ what if that happened to me too).

В той же композиции Уэст признается в употреблении психоделиков 2C-B и DMT, а также называет свое биполярное расстройство сверхспособностью. Слова «Ненавижу свою биполярку, это круто» (I hate being Bi-Polar it’s awesome) при этом помещены на обложку альбома Ye.

В других треках рэпер также упоминает роман Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс, сложные отношения с родственниками своей жены Ким Кардашьян и рассказывает о суицидальных мыслях. Всего на Ye вошло семь композиций.

Альбомы Канье Уэста в общей сложности были проданы тиражом более 21 миллиона экземпляров по всему миру. Рэпер 21 раз становился обладателем премии «Грэмми».

