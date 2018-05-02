Канье Уэст откачал лишний жир и пристрастился к наркотикам

Американский рэпер Канье Уэст пристрастился к наркотикам после того, как прошел процедуру липосакции — удаления жировой ткани. Об этом он рассказал изданию TMZ.

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Уэст пояснил, что после операции врачи выписали ему массу болеутоляющих лекарств, и опиоиды в итоге привели его на больничную койку в ноябре 2016 года, из-за чего пришлось прервать гастрольный тур. «Даже в ходе встречи с [президентом США Дональдом] Трампом я был обдолбан в мясо», — рассказал рэпер.

По его словам, он решился на операцию, поскольку «не хотел выглядеть толстым».

26 апреля Трамп похвалил интеллект и «хороший вкус» Канье Уэста. За день до этого в своем посте в Twitter Канье Уэст выразил уважение президенту и назвал его своим братом. «Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня его не любить. Мы оба — энергия дракона. Он мой брат», — написал рэпер.

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19 марта Трамп представил план по борьбе с охватившим страну опиоидным кризисом. Среди прочего в документе числится предложение ввести смертную казнь в отношении наркоторговцев.

1 декабря 2017 года Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. В октябре он объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения наркотиков. По его сведениям, в прошлом году от передозировки в США умерли 64 тысячи человек.

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