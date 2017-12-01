Трамп останется три месяца без зарплаты из-за наркотиков

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эрик Хаган, передает CNBS.

«Наш президент понимает, что опиоидный кризис это огромная угроза, в этот праздничный рождественский период мы все должны следовать его примеру и думать о том, что мы можем сделать, чтобы бороться с проблемой, которая разрушает американские семьи», — сказал Хаган.

Официальная зарплата американского лидера оставляет 400 тысяч долларов. Таким образом, на борьбу с наркотиками Трамп пожертвовал 100 тысяч.

В октябре Трамп объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения опиатов. По его сведениям, в прошлом году от передозировки в США умерли 64 тысячи человек.