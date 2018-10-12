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Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку

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Американский рэпер Канье Уэст явился в магазин компании Apple, залез на стол и произнес речь о президенте США Дональде Трампе. Видеозапись произошедшего опубликовала в Twitter журналистка CNN Каролин Келли в пятницу, 12 октября.

Хип-хоп-исполнитель заявил, что лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» оскорбителен для афроамериканцев: «Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано "Сделаем Америку великой", и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает», — поведал Уэст.

Музыкант закончил речь и направился к выходу, после чего заявил, что отправляется в Африку. Об этом в Twitter рассказал журналист Джек Дженкинс также оказавшийся в магазине во время визита рэпера.

Трамп неоднократно выступал на митингах в красной кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой». Уэст, говоря об оскорблении темнокожих, подразумевал рабовладельческий строй и расовую дискриминацию в США.

Канье Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. За пару недель до этого он угодил в больницу с диагнозом «истощение».

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