Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде

Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет. Об этом компания сообщила в своем блоге Google Cloud.

Проблема коснулась пользователей Google Suite — платного пакета веб-приложений, который в большинстве своем использовали компании. Незашифрованными хранились пароли, которые были созданы администратором корпоративной сети вручную. Сейчас такой функции в сервисе уже нет.

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Google заверил пользователей, что их личным данным ничего не угрожает. Пароли находились внутри защищенного облака Google, и сотрудники не выявили случаев использования их не по назначению.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности наших корпоративных пользователей и гордимся тем, что используем самые передовые технологии при защите аккаунта. В этот раз мы подвели своих клиентов и самих себя. Мы приносим извинения нашим пользователям и обещаем исправиться», — говорится в заявлении компании.

В апреле 2019 года стало известно, что незащищенными оказались также пароли юзеров Instagram. Facebook, которой соцсеть принадлежит с 2012 года, призналась, что данные миллионов пользователей хранились просто в виде текста.

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